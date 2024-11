Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verkehrsunfälle auf der B68 - sieben Verletzte

Paderborn/Borchen-Dörenhagen (ots)

(mb) Am Dienstag kam es auf der B68 zwischen Dörenhagen und Paderborn zu drei Verkehrsunfällen mit insgesamt elf beteiligten Autos. Sieben Insassen erlitten leichte Verletzungen

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 49-jähriger Skoda-Fahrer auf der B68 in Richtung Paderborn. Kurz vor der Haxtergrundbrücke verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach links in den Gegenverkehr. Er prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Fiat 500, mit dem eine 53-jährige Frau in Richtung Lichtenau unterwegs war. Dann kollidierte der Skoda mit einem hinter dem Fiat fahrenden Mazda-SUV, das von einem 59-Jährigen gefahren wurde. Der Mazda prallte durch den Anstoß gegen die Leitplanken. Mit Totalschäden blieben der Skoda und der Mazda liegen, auch der Fiat wurde stark beschädigt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer und die Fahrerin sowie die beiden Mitfahrer im Skoda, ein 28-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau, zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bis zur Bergung der Autos gegen 16.00 Uhr musste die B68 gesperrt werden.

An der Anschlussstelle von der B68 zur B64 ereignete gegen 17.20 Uhr ein Abbiegeunfall. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der B68 stadtauswärts und bog nach links auf die Zufahrt zur B64 in Richtung B1 ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 19-jährigen VW-Lupo-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Lupo schleuderte gegen einen Mazda und einen Audi, die den Linksabbiegestreifen hinter dem BMW nutzten. Die Lupo-Fahrerin zog sich Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die ebenfalls verletzte 46-jährige Mazda-Fahrerin konnte selbständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstanden teils starke Sachschäden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Auch durch diesen Unfall kam es zu Verkehrsstörungen, da die B68 einseitig gesperrt werden musste.

Um 18.40 Uhr kam es an der ersten Unfallstelle auf der B68 kurz hinter der Haxtergrundbrücke erneut zu einem Verkehrsunfall. Diesmal kollidierten hier vier Autos und es entstand Sachschaden. Alle Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt.

