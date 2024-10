Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unaufmerksamer Fußgänger verursacht Verkehrsunfall - ein leicht verletzter Kradfahrer

Freiburg (ots)

Ein unaufmerksamer 29-jähriger Fußgänger verursachte am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 19.20 Uhr, einen Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhren hintereinander die Tumringer Straße in Richtung Wiesenbrücke und wollten nach rechts in den Grüttweg abbiegen. Kurz vor dem Grüttweg betrat wohl ein unaufmerksamer 29-jähriger Fußgänger, von rechts kommend, die Fahrbahn der Tumringer Straße. Der 64-jährige Pkw-Fahrer sowie der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades mussten eine Vollbremsung einleiten. Dem 29-jährigen Fußgänger gelang es noch vor dem Pkw zurück zu springen. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wollte nach rechts ausweichen, konnte eine Kollision mit dem Heck des Pkw aber nicht mehr verhindern. Nach der Kollision stürzte der 17-Jährige mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell