Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streifvorgang mit Rettungsfahrzeug - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 13.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, in Höhe der Sportanlagen "Im Grütt", wohl zu einem "Spiegelstreifer" im Begegnungsverkehr zwischen einem sich im Einsatz befindlichen Rettungsfahrzeug und einem noch unbekannten Fahrzeug. Die 24-jährige Fahrerin des Rettungsfahrzeuges befuhr die Bundesstraße 317 von der Kreuzung Hasenloch kommend in Richtung Lörrach, als ein unbekanntes, vor ihr fahrendes Fahrzeug, wegen dem Sondersignal des Rettungsfahrzeuges anhielt. Beim Vorbeifahren an dem haltendenden Fahrzeug sei es zu einem Spiegelstreifer zwischen einem im Gegenverkehr stehenden Fahrzeug und dem Rettungsfahrzeug gekommen. Am linken Spiegel des Rettungsfahrzeuges entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hier ist nicht bekannt, ob an dem im Gegenverkehr stehenden Fahrzeug auch ein Schaden entstand ist. Zu dem Fahrzeug liegen hier keine Hinweise vor.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem möglichen Unfallbeteiligten geben können. Bestenfalls meldet sich der Benutzer des im Gegenverkehr wartenden Fahrzeuges bei der Verkehrspoli zei. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell