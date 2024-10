Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich betrunkene Radfahrerin leistet bei Kontrolle auf der Autobahn Widerstand

Freiburg (ots)

Eine 41-jährige Frau, welche am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 16.40 Uhr, mit einem Fahrrad verbotswidrig auf der Autobahn A 5 unterwegs war, leistete bei einer Kontrolle durch die Polizei Widerstand.

Bei der Polizei gingen mehrere Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern ein, dass auf der Fahrbahn der Autobahn A 98, von Eimeldingen kommend in Richtung Autobahndreieck Weil am Rhein, eine Fahrradfahrerin unterwegs sei. Auf der Autobahn A 5 konnte die 41-jährige Radfahrerin, in Fahrtrichtung Weil am Rhein fahrend, von der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast 1,6 Promille. Nachdem der 41-Jährigen die weiteren polizeilichen Maßnahmen erklärt wurden, leistete sie tätlich Widerstand um eine Mitnahme zu verhindern. Die 41-Jährige konnte von der Polizei gefesselt werden. Im weiteren Verlauf erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Im Anschluss wurde sie aufgrund ihres wohl immer noch anhaltenden aggressiven Verhaltens von der Polizei in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

