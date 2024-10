Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: 15jährige Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 12:40 Uhr, hat sich in Tiengen, Sulzerring, ein Unfall zwischen einem Motorroller und einem Auto ereignet. Die 15jährige Rollerfahrerin beabsichtigte nach links auf einen Hofplatz abzubiegen. Der hinter ihr befindliche 64jährige Autofahrer möchte links an ihr vorbeifahren und es kommt zum leichten Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin verliert dadurch die Kontrolle über ihren Roller und stößt gegen ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer. Sie wird leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der gesamte Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell