Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Cannabisplantage im Wohngebiet festgestellt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 16:00 Uhr, hat die Polizei in Wehr nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Cannabisplantage in einem Wohngebiet festgestellt. Im Außenbereich konnte eine verdeckt angelegte Plantage mit neun blühenden Cannabispflanzen festgestellt werden. Bei der Vollstreckung des durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beim Amtsgericht Waldshut-Tiengen beantragten Durchsuchungsbeschlusses des Hauses sei weiteres getrocknetes Pflanzenmaterial in größerer Menge durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt worden. Die Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige, eine 62jährige deutsche Staatsangehörige und einen 43jährigen deutschen Staatsangehörigen, dauern an.

