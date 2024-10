Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter Fahrradfahrer streift zwei Autos - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 14:10 Uhr, hat in Waldshut in der Sackgasse Ochsensteige ein Fahrradfahrer ein Auto überholt und soll dabei zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Der unbekannte Radfahrer fuhr rechts an einem vor ihm befindlichen Pkw eines 33-Jährigen vorbei. Dabei sei es zum Streifvorgang mit diesem Pkw, sowie eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos gekommen sein. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, blieb jedoch offensichtlich unverletzt. Beim Austausch der Personalien stellte sich im Nachhinein heraus, dass diese nicht stimmten. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der unbekannte Fahrradfahrer. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro Folgende Hinweise liegen vor: Mountainbike Farbe weiß mit schwarzer Aufschrift. Beschreibung des Unbekannten: etwa 30 Jahre, ca. 180 cm groß, trug eine Sonnenbrille und ein Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, entgegen.

