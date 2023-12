POL-FR: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 05.12.2023, gegen 23:00 Uhr, ist in Ühlingen ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer von der verschneiten Straße gerutscht. Das Auto des 23-jährigen kollidierte zunächst mit einem Hinweisschild und landete anschließend in einer Hecke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei ...

mehr