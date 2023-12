POL-FR: Wutach: Transporter von umstürzender Fichte getroffen

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 05.12.2023, gegen 20:00 Uhr, ist in Görwihl ein Auto in den Gegenverkehr gerutscht. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 54-jähriger Autofahrer war in einer Kurve auf der schneebedeckten Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem ...

