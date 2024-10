Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Ermittlungen nach ausländerfeindlichem Verhalten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag, 28.09.2024, gegen 1 Uhr kam es im Innenhof eines Studentenwohnheims in der Habsburgerstraße, Bereich Röderhof, in Freiburg zu einem Vorfall, der erst letzte Woche der Polizei gemeldet wurde.

Offenbar hatten mehrere Personen, dass als Sylt-Lied bekannt gewordene "L´amour toujours" lautstark gesungen, mit ausländerfeindlichen Inhalten versehen und vereinzelt den Hitlergruß gezeigt. Bei den Personen soll es sich allem Anschein nach überwiegend um Studenten und Bewohner gehandelt haben.

Sofort eingeleitete Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-Herdern führten zwischenzeitlich zur Identifizierung mehrerer Personen.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die abschließenden Ermittlungen übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die ebenfalls Hinweise geben können oder möglicherweise Videoaufnahmen angefertigt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell