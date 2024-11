POL-PB: Zwei junge Fahrer verunglückt

Paderborn-Sande (ots) - (mb) An der Rosmarinstraße ist in der Nacht zu Dienstag (19.11.2024) ein Einbruch in eine Bäckereifiliale verübt worden. An der Rückseite des Gebäudes brachen der oder die Täter eine Tür auf. Sie gelangten in die Bäckerei und suchten nach Wertsachen. Ein leerer Kasseneinsatz und ein Tablet-PC wurden gestohlen. Die Einbrecher entkamen durch die Hintertür und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen ...

