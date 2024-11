Polizei Paderborn

POL-PB: Nächtliche Geschäftseinbrüche in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.11.2024) sind in der Innenstadt zwei Geschäfte und zwei Lokale von Einbrechern angegangen worden.

Die erste Tat fiel um 07.50 Uhr am Marienplatz auf. Über Nacht hatten unbekannte Täter versucht, die Eingangstür eines Modegeschäfts aufzubrechen. Sie gelangten nicht in den Laden.

An einem Cafe an der Franziskanermauer wurde gegen 08.10 Uhr der Einbruch entdeckt. Hier hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt und hatten im Cafe nach Beute gesucht. Entwendet wurde nichts.

Kurz vor Geschäftsöffnung bemerkten Mitarbeiter den Einbruch in ein Schuhgeschäft an der Westernstraße. Ein Seiteneingang war aufgebrochen worden. Die Einbrecher hatten in den Büros und Lagerräumen nach Wertsachen gesucht. Auch hier machten sie keine Beute.

Beim Einbruch in eine Cocktailbar an der Rosenstraße entwendeten die Täter etwas Münz-Wechselgeld. Das Lokal hatte bis 01.30 Uhr geöffnet. Durch die aufgebrochene Eingangstür waren die Einbrecher im Laufe der Nacht in den Gastraum gelangt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen in der Innenstadt beobachtet?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell