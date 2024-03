Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte bei versuchtem Ladendiebstahl videografiert - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten am 25.10.2023, gegen 18:45 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Bonner Innenstadt, Textilien im Wert von über 1.000,- Euro zu entwenden. Ein Unbekannter hielt die Tür auf, sein Begleiter trug die Ware und versuchte den Laden zu verlassen. Am Ausgang wurden sie von einem Zeugen aufgehalten, warfen die Textilien auf den Boden und liefen weg. Dabei wurden Sie von einer Überwachungskamera videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/130644 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Gesuchten geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

