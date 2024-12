Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall auf glatter Fahrbahn

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Glück im Unglück - Glätteunfall ohne Verletzte

Mit einem guten Schutzengel an Bord, war ein 84-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Mercedes bei Lauda-Königshofen unterwegs. Gegen 18 Uhr fuhr der Senior auf der Bundesstraße 290 von Königshofen in Richtung Tauberbischofsheim, als er in einer Kurve, auf mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn, nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Mercedes mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 50-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

