POL-UL: (GP) Birenbach - Gemeinsame Pressmitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mutmaßlicher Täter mehrerer Diebstähle in Haft

Im Oktober kam es im Bereich Birenbach und Wäschenbeuren wiederholt zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5883497 . Der Dieb war in Wohngebieten wohl gezielt auf der Suche nach unverschlossenen Autos. Aus diesen entwendete er insbesondere Bargeld und EC-Karten. Die gestohlenen EC-Karten setzte er direkt für Zigarettenkäufe aus Automaten ein. In einem Fall brach er mutmaßlich mit einem Werkzeug ein Auto auf.

Der Polizeiposten Rechberghausen konnte nun einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Die Ermittler durchsuchten mit Beschluss des AG Ulm am 20.11.2024 die Wohnung des Mannes. Aufgrund der umfangreich aufgefundenen Beweismittel wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 21-jährige Marokkaner am 21.11.2024 der Haftrichterin des AG Ulm vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

