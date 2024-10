Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Mann auf Diebestour

Am frühen Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin in Birenbach, wie ein Unbekannter versuchte Fahrzeuge zu öffnen.

In der Nacht auf Dienstag war ein Dieb in Birenbach unterwegs. Aus einem VW stahl er eine EC-Karte und kaufte damit anschließend Zigaretten an einem Automaten. Aus einem Ford Focus wurde in der Nacht Bargeld gestohlen. Beide Autos waren vermutlich nicht abgeschlossen und parkten in der Bergstraße.

Gegen 4.30 Uhr versuchte ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen in der Straße Kirchlesfeld die Türen zu öffnen. Die Autos standen in Hofeinfahrten vor Häusern im Wohngebiet. Eine Bewohnerin beobachtete den Unbekannten wie dieser offensichtlich auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen war. Als sie den Mann ansprach flüchtete dieser in Richtung Ortsmitte. Der Polizeiposten Rechberghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/959306.

Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch und soll etwa 18 bis 28 Jahre alt sein. Er hatte kurze Haare, trug Adidas-Schuhe und war mit einer Umhängetasche unterwegs.

Hinweis der Polizei:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

