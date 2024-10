Ulm (ots) - Gegen 15.30 Uhr fuhr die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Burgberger Straße. Am Fahrbahnrand parkte ein Auto ordnungsgemäß. Beim Vorbeifahren blieb die 13-Jährige mit dem Lenker an dem Renault hängen und stürzte. Dabei zog sie sich schwerere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. ++++++++ ...

mehr