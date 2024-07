Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrrad nach Diebstahl sichergestellt - Ermittler bitten um Hinweise zur Herkunft

Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Diebstahl aus dem Keller eines Hauses in der Weißenburger Straße am 06.07.2024 hat der Tatverdächtige ein Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Mit der Veröffentlichung von Bildern, erhoffen sich die zuständigen Ermittler Zeugenhinweise auf die Herkunft des Zweirades.

Es handelt sich um ein dunkelgraues Damen-Pedelec der Marke "Kalkhoff" mit einem Display der Fa. "impulse" am Lenker. Auf dem hinteren Schutzblech befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift "Kelpe BIKES".

Wer Hinweise zu dem Fahrrad und insbesondere zu der Person, die dieses bis zum 06.07.2024 genutzt hat, geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

