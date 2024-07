Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Diebstahl aus einem Pkw in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Im Tatzeitraum vom 20.07.2024 gegen 21:00 Uhr bis zum 22.07.2024 gegen 11:40 Uhr, kommt es in der Heinzestraße in 31061 Alfeld zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Die Geschädigte parkte ihren grauen Seat Ibiza Höhe der Hausnummer 15. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine zerstörte hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite fest, zudem wurden aus dem Pkw persönliche Gegenstände entwendet. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell