Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Vandalismus an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Görlitzer Str.(al) Am Abend des 22.07.24 können Zeugen beobachten, wie um 20:23 Uhr ein Radfahrer ein am Straßenrand geparkten Pkw mit einem ungekannten Gegenstand im Vorbeifahren von vorne bis hinten zerkratzt. Sowohl die Zeugen, als auch die unmittelbar informierten und eingesetzten Polizeibeamten können die Person im Umfeld nicht wieder antreffen. Der geschätzte Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 6000 EUR. Die Polizei sucht einen Mann, ca. 30 Jahre alt, der zur o.g. Zeit mit einem pinken T-Shirt gekleidet und einem weißen oder silbernen Fahrrad unterwegs gewesen ist. Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

