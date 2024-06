Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Mehrere Unfallfluchten - Diebstähle - Unfall mit Verletzten - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Kernen im Remstal/Fellbach: Zeuegen gesucht nach mehreren Unfallfluchten

Am Dienstagmorgen zwischen 08:45 Uhr und 17:30 Uhr verursachte ein Radfahrer in der Blumenstraße in Kernen einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro, als er einen geparkten Opel Astra streifte. Der Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zwischen Montagabend um 20:30 Uhr und Dienstagabend um 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Bühläckerstraße in Kernen geparkten VW Golf und hinterließ einen Schaden von circa 200 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Am Montag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein in der Bühlstraße in Fellbach geparkter Audi von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Diebstahl von E-Scooter

Am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde am Bahnhof Schorndorf ein verschlossener E-Scooter der Marke MI im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Waiblinger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Motorradfahrer kollidierte beim Einbiegen in eine Tankstelle mit einem 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Diebstahl von Pedelec

Zwischen Samstag, 1. Juni 2024, und Sonntag, 9. Juni 2024, entwendete ein unbekannter Dieb ein Pedelec der Marke Fischer aus einer Gartenhütte in der Zeppelinstraße. Das gestohlene Pedelec hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195/969030 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:25 Uhr und 15:40 Uhr wurde ein in der Kalkofenstraße geparkter Mercedes-Benz von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07151/9500.

Waiblingen: Zeugenaufruf aufgrund einer Sachbeschädigung.

Zwischen Sonntag, 9. Juni 2024, 16:00 Uhr und Dienstag, 11. Juni 2024, 14:50 Uhr besprühten Unbekannte einen Nissan in der Barbarossastraße mit schwarzer Farbe. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

