Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen/Weinstadt Beutelsbach: Zwei Seniorinnen durch Enkeltrickbetrüge um hohe Geldsummen gebracht

Aalen (ots)

Am Montagabend wurden zwei ältere Frauen Opfer von Enkeltrickbetrügern. Nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall in Leutenbach, bei dem ebenfalls eine Geldübergabe stattfand, wurden erneut hohe Geldsummen erbeutet. In Waiblingen übergab eine 82-jährige Frau insgesamt ca. 21.000 Euro, in Weinstadt-Beutelsbach übergab eine 85-Jährige 31.000 Euro. Den beiden Seniorinnen wurde jeweils eine Notlage einer ihnen nahestehenden Person vorgetäuscht, die angeblich eine Kaution benötigte, um eine Haftstrafe abzuwenden. In beiden Fällen übergaben die Opfer das Geld offenbar an dieselbe Person.

Die Täterin wird als etwa 50 Jahre alt und rund 160 cm groß beschrieben. Sie hat kurze blonde Haare mit einer Dauerwelle und eine korpulentere Statur. Zum Tatzeitpunkt trug sie ein hellblau gestreiftes Kleid, offene schwarze Schuhe, ein weißes Jacket und einen weißen Hut. Zudem trug sie eine Brille mit dunklem Rahmen und führte eine schwarze Handtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täterin oder verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer 07361/5800 gemeldet werden. Tipps zum Schutz vor Betrugsmaschen finden Sie hier: www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell