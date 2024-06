Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Sachbeschädigung - PKW unbefugt benutzt

Aalen (ots)

Bopfingen: Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Karlstraße wurde am Montagabend gegen 22:30 Uhr eingebrochen, indem durch zwei männliche Diebe eine Terrassentür aufgehebelt wurde. Anschließend wurde das Haus betreten und durchsucht. Entwendet wurde und Armbanduhr und ein kleiner Bargeldbetrag. Beide Diebe waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Einer der Männer war mit Adidas Sportschuhen und einer Trainingsjacke mit Streifen und Applikationen bekleidet. Er hatte kurze Haare sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Der andere Dieb hatte einen Adidas-Kapuzenpulli an und trug einen Dreitagesbart. Hinweise auf die Personen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

Schechingen: Sachbeschädigung an der Gemeindehalle

Zwischen dem 03.06. und dem 05.06.24 wurde an der Gemeindehalle im Hirtenweg eine Glasscheibe beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Bartholomä: PKW unbefugt benutzt und Geld entwendet

Zwischen Montagmorgen und Dienstag wurde ein Hyundai, der im Äußeren Kitzinghof abgestellt war, unbefugt benutzt. Das Fahrzeug konnte in der Ortsmitte von Bartholomä wieder aufgefunden werden. Allerdings fehlen daraus etwa 50 Euro Bargeld und eine Bankkarte. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 entgegen.

