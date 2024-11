Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wohnhaus brennt

Sachschaden ist groß, aber niemand verletzt

Ulm (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Rettungskräfte um 13.40 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in die Hohreiner Straße in Lerchenberg gerufen. Dort hatte sich in einem Zimmer im ersten Stock ein Feuer ausgebreitet. Dieses hatte sich im weiteren Verlauf auf den kompletten ersten Stock ausgeweitet. Mit 50 Personen der freiwilligen Feuerwehr Göppingen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand und die Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 350.000 Euro. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen durch die Göppinger Polizei dauern an. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen vor Ort.

+++++++++++++++++++++ 2289902

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell