Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei setzt Distanz-Elektroimpulsgerät gegen 38-Jährigen ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0911

Heute Mittag (07. Oktober 2024, 11:15 Uhr) wurde eine verdächtige männliche Person mit Messer in der Hand in der Fußgängerzone Westenhellweg in der Innenstadt gemeldet. Der 38-jährige Mann befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und konnte auch durch die Einsatzkräfte nicht beruhigt werden.

Da er ein Messer in der Hand hielt, von dem Gefahr für ihn selbst oder auch Dritte ausgehen konnte, wurde in einem günstigen Augenblick das Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG) eingesetzt. Zuvor war der Bereich für Passanten gesperrt worden.

Der 38-Jährige, der der hiesigen Obdachlosen-Szene angehört, verletzte sich hierdurch leicht.

Da es Hinweise auf eine psychische Krankheit gab, wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Dortmund anschließend seine Einweisung ins Krankenhaus angeordnet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell