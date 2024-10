Polizei Dortmund

POL-DO: Ruhiger Verlauf der Versammlung "Gegen Antisemitismus und Terror - bring them home now"

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0912

Ohne besondere Vorkommnisse verlief die Versammlung "Gegen Antisemitismus und Terror - bring them home now". Mit ca. 450 Personen waren ungefähr so viele Teilnehmende auf dem Reinoldikirchplatz erschienen, wie auch im Vorfeld von dem Anmelder, dem "Netzwerk zur Bekämpfung des Antisemitismus in Dortmund" erwartet worden waren.

Gegendemonstrierende waren nicht vor Ort erschienen.

