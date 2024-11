Ulm (ots) - Ein 57-jähriger Fiat-Lenker will am Samstagmittag von der Hindenburgstraße nach rechts in die Mühlgasse abbiegen. Er blinkt rechts, holt hierbei weit aus und lenkt auf die Linksabbiegespur nach Grünenberg. Dies schätzt eine 71-jährige Porschefahrerin falsch ein und will den Fiat rechts überholen. Es kommt zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. ...

