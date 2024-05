Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfallflucht - silberner Honda Civic gesucht.

Lippe (ots)

Am 25.04.2024, gegen 12:45 Uhr, wurde an der Kreuzung Robert-Kronfeld-Straße/Brokelfenner Straße in Oerlinghausen ein 24-jähriger Radfahrer von einem unbekannten Pkw-Fahrer angefahren und verletzt. Der Radfahrer aus Oerlinghausen fuhr mit seinem E-Bike die Robert-Kronfeld-Straße in Richtung Flugplatz, als er an der Einmündung von einem silbernen Honda Civic des unbekannten Autofahrers erfasst wurde. Der Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Flüchtige wurde als männlich und zwischen 30 und 35 Jahren beschrieben. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell