POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (17.11.2024), in der Zeit von 06.00 bis 14.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec am Bärenwirt (Kaltenhoferstraße 2). Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 ...

mehr