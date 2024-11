Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Feuerwerksbatterie aus dem Verkehr gezogen

Görlitz (ots)

Eine Feuerwerksbatterie ist am Sonntagmorgen von der Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Dessen polnischer Eigentümer (44) wurde in dem Zusammenhang wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Offenbar hatte der 44-Jährige nicht bedacht, dass er für Feuerwerk der Kategorie F3 - wie in diesem Fall - eine besondere (behördliche) Erlaubnis für jeglichen Umgang und die Einfuhr benötigt. Mit der Batterie an Bord seines Kleintransporters war er über die Görlitzer Stadtbrücke in die Neißestadt gefahren. Bei dieser Gelegenheit wurde er im Rahmen der vorübergehen wiedereingeführten Grenzkontrollen angehalten.

