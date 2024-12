Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach Übergriff auf Frau gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt

Am Mittwochabend kam es in der Rosenbergstraße in Heilbronn zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine Frau. Gegen 22.15 Uhr wurde eine 27-Jährige von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Frau war zu Fuß auf dem Heimweg, als sie zunächst bemerkte, dass ihr ein Mann folgte, der dann jedoch verschwand. Kurze Zeit später tauchten zwei Männer auf, die ihr hinterherliefen. Kurz darauf hielt sie einer der Täter von hinten fest, während der andere versuchte, ihre Kleidung zu öffnen. Als die Frau sich zur Wehr setzte und laut schrie, ließen die Täter von ihr ab und flüchteten in Richtung Neckar. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - Täter 1: dunkler Teint, hellbraune lockige Haare, schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, dunkelblaue Jeans, zwischen 20 und 25 Jahre alt. - Täter 2: dunkler Teint, schwarze Haare mit Dutt, auffällige Hakennase, Muttermal auf der linken Wange, schwarze Jacke, schwarze Sporthose, weiße Sportschuhe, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Beide Männer sprachen gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell