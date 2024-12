Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 71-Jährigen geschlagen und getreten + Baumaschinen von Pritsche geklaut + Zigarettenautomat aufgeflext

Dillenburg (ots)

Wetzlar: 71-Jährigen geschlagen und getreten

Zeugen suchen Ermittler der Wetzlarer Polizei nach einem Angriff auf einen 71-Jährigen in Dutenhofen. Der Mann lief am 19.11. die Wellergasse entlang. Gegen 17.30 Uhr kam ihm ein E-Roller ohne Licht entgegen, auf dem zwei Personen fuhren. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, dann fuhr der E-Roller davon. Kurze Zeit später, in Höhe der Hausnummer 9-11, kam der Roller dem Mann erneut entgegen. Die beiden Personen stiegen vom Roller und griffen den Mann unmittelbar an. Sie schlugen ihm ins Gesicht, als der 71-Jährige in der Folge auf dem Boden lag, traten sie zudem auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Schläger. Der Verletzte musste ärztlich behandelt werden.

Das Opfer beschrieb die beiden Angreifer als etwa 16-18 Jahre alt. Einer war 190-195 cm groß, vermutlich blond und trug eine Kapuzenjacke. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sein Mittäter hatte ebenfalls eine Kapuze aufgezogen. Sie fuhren auf einem schwarzen E-Roller ohne Licht.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Angreifer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen. (PG)

Aßlar - Baumaschinen von Pritsche geklaut

Unbekannte klauten zwischen Samstagabend (30.11.2024) 19 Uhr und Montagmorgen (2.12.2024) 7 Uhr Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro von der Ladefläche eines weißen Pritschenwagens. Das Fahrzeug war in der Herrmannsteiner Straße 20 abgestellt. Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 / 9180) in Verbindung zu setzen.

Dillenburg - Zigarettenautomat aufgeflext

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.12.2024) versuchten zwei Personen gegen 2.10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Kreuzstraße mutmaßlich mit einem Winkelschleifer gewaltsam zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch die lauten Geräusche wach und verständigte die Polizei. Vor dem Eintreffen der Polizeikräfte konnten die Täter ohne Beute in Richtung der Kirche in Niederscheld entkommen. Die Dillenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 02771 / 9070).

Friederike Morello, Pressesprecherin

Pierre Gath, Pressesprecher

