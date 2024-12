POL-LDK: + Einbrecher mit Doppelschlag + Diebe schlagen Scheibe ein + Terrassentür aufgebrochen + Wohnungseinbruch ohne Beute + Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht! + Fiat auf BMW geschoben +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbrecher mit Doppelschlag

Einbrecher drangen am Freitag (29.11.2024) zwischen 16:05 Uhr und 18:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kochs Grund" in Herborn ein. Hierzu kletterten sie auf eine Terrassenüberdachung und beschädigten anschließend ein Fenster, um ins Haus zu gelangen. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. In der Zeit von 16:25 Uhr bis 20:00 Uhr schlugen die Täter in der gleichen Straße in einem weiteren Einfamilienhaus zu. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und erbeuteten Schmuck. Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Herborn (Tel.: 02772 47050) in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Diebe schlagen Scheibe ein

Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr schlug ein Dieb in Wetzlar am Freitag (29.11.2024) eine Scheibe eines schwarzen Peugeot 207 ein. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Philipsstraße. Die Täter erbeuteten eine Tasche, die auf dem Rücksitz abgelegt war. In der Tasche befanden sich unter anderem Bargeld und ein mobiles Navigationssystem. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Terrassentür aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitag (29.11.2024), 09:00 Uhr bis Sonntag (01.12.2024), 16:00 Uhr öffneten Einbrecher gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Frankenstraße in Wetzlar. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus, blieben nach bisherigem Stand allerdings ohne Beute. Die Wetzlarer Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Wohnungseinbruch ohne Beute

Am Sonntagabend (01.12.2024) stiegen Unbekannte in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hainstraße in Herborn ein, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt hatten. Fündig wurden die Einbrecher im Haus jedoch nicht. Die Polizeistation Herborn nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 02772 47050 entgegen.

Dillenburg: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht!

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Nixböthestraße in Dillenburg kam es am Freitagnachmittag (29.11.2024) gegen 16:40 Uhr zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Ford Mondeo durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken touchiert. Die Polizei geht derzeit Hinweise nach, wonach es sich bei dem Auto des Unfallverursachers um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben könnte. Ein etwa 50 - 55 Jahre alter Mann mit grau melierten Haaren, schlanker Statur, einer Jeans sowie einer silberfarbenen Jacke schaute sich den Schaden am Ford an, ehe er auf der Beifahrerseite des Kleinwagens einstieg. Am Steuer saß eine Frau mit langen Haaren. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den silberfarbenen Kleinwagen oder dessen Insassen geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Dillenburg (Tel.: 02771 9070) zu wenden.

Herborn: Seat gestreift und weggefahren

In der Zeit zwischen Mittwoch (27.11.2024), 19:30 Uhr und Donnerstag (28.11.2024), 06:00 Uhr streifte in Herborn ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen geparkten roten Seat Leon. Der Seat parkte im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 11. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizeistation Herborn bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 02772 47050.

Sinn: Fiat auf BMW geschoben

Im Seelbacher Weg in Sinn kam es am Freitagabend (29.11.2024) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen in Höhe der Hausnummer 1 geparkten schwarzen Fiat Punto. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf einen davor parkenden schwarzen BMW X3 geschoben. Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Herborner Polizei aufzunehmen (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

