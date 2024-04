Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Lütgendortmund - Kind schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Unfall auf der Provinzialstraße ist heute, 12. April, ein 7-jähriger Junge schwer verletzt worden.

Nach ersten Zeugenaussagen überquerte der 7-Jährige gegen 13.20 Uhr die Provinzialstraße in Höhe der Bushaltestelle In den Breen. Dabei trat der Dortmunder zwischen einem Linienbus und verkehrsbedingt wartenden Autos auf die Fahrbahn. Eine 35-jährige Bochumerin, die mit ihrem Pkw auf der Provinzialstraße in Richtung Norden unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 7-jährige Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die Provinzialstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

