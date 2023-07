Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leergut entwendet

Weimar (ots)

Leergut im Wert von mehreren hundert Euro wurde am Dienstag in einem Waldstück in Schöndorf gefunden. Ermittlungen ergaben, dass die mit Pfandflaschen gefüllten Säcke vom Gelände eines Großmarktes entwendet wurden. Es ist davon auszugehen, dass sie in dem Waldstück zwischengelagert wurden und später am Pfandautomaten wieder gegen Geld eingetauscht werden sollten.

