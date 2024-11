Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Bargeld geraubt - Zeugen gesucht! + Fußgänger angefahren - Rollerfahrer flüchtet + Hütte auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen + Lkw-Kontrollen des Verkehrsdienstes +

Wetzlar: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht!

Gegen 18:15 Uhr traf am Donnerstag (28.11.2024) auf der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen aus Aßlar. Die Personengruppe forderte von dem 15-Jährigen Geld. Da er sich weigerte, drückten sie ihn zu Boden und legten ihm eine Metallkette um den Hals. Dabei nahmen sie ihm ein Handyladekabel und etwas Bargeld ab. Der 14-Jährige wurde währenddessen durch Teile der Gruppe in Schach gehalten. Den beiden Jungen aus Aßlar gelang es zu flüchten. Auf dem Parkplatz auf der Bahnhof Nordseite holte die Gruppe die beiden jedoch ein. Hierbei schlugen, traten und schubsten sie die beiden Aßlarer, die dadurch leicht verletzt wurden. Außerdem raubten sie dem 15-Jährigen sein restliches Bargeld, ehe sie in Richtung Lahn flüchteten. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige in Braunfels fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft übergaben die Beamten die beiden Tatverdächtigen an ihre Erziehungsberechtigten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Solms: Fußgänger angefahren - Rollerfahrer flüchtet

Am Donnerstagabend (28.11.2024) kam es gegen 22:10 Uhr zu einer Unfallflucht in Solms. Hierbei wurde ein Fußgänger leicht verletzt. Ein 30-jähriger Mann war auf der Straße "Am Schwimmbad" von Albshausen in Richtung Burgsolms unterwegs. Etwa 200 Meter hinter dem Schwimmbad sei ein Auto in gleicher Richtung gefahren. Hinter diesem Auto folgte ein weiteres Fahrzeug, vermutlich ein Roller. Dieser touchierte im Vorbeifahren den Fußgänger, sodass dieser stürzte und sich eine Verletzung am Kopf zuzog, die ärztlich versorgt werden musste. Bei dem Roller könnte es sich möglicherweise um ein Fahrzeug der Marke "Peugeot" gehandelt haben. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf einen unfallbeschädigten Roller geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) zu melden.

Dillenburg: Hütte auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwoch (27.11.2024), 22:30 Uhr und Donnerstag (28.11.2024), 10:15 Uhr auf dem Wilhelmsplatz eine Holzhütte des Dillenburger Weihnachtsmarktes auf. Sie stahlen eine Kiste mit Getränken, zwei Akkuschrauber und LED-Strahler. Außerdem ließen die Diebe aus dem Bühnenbereich einen Verstärker mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg telefonisch unter 02771 9070 entgegen.

Haiger: Lkw-Kontrollen des Verkehrsdienstes

Am Dienstag (26.11.2024) nahm der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill zusammen mit der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises auf der Kalteiche in Haiger den gewerblichen Güterverkehr unter die Lupe. Hauptzielrichtung der Kontrolle war der ordnungsgemäße Transport von Gefahrgut. Von zehn kontrollierten Lkw in der Tonnage 3,5 Tonnen bis 40 Tonnen mussten die Ordnungshüter acht Fahrzeuge beanstanden. Hierbei registrierten sie unter anderem Verstöße gegen die Ladungssicherung, fehlendes Beförderungspapier, falsche Beladung und die fehlende Schutzausrüstung des Fahrers. In drei Fällen untersagten die Beamten auf Grund festgestellter Verstöße die Weiterfahrt. Abseits der Gefahrgutkontrollen warfen die Polizisten aber auch einen Blick auf weitere Lkw. Bei drei Autotransportern registrierten die Verkehrsexperten Verstöße gegen die Ladungssicherung. Teilweise waren die geladenen Pkw mit falschen und defekten Gurten gesichert. Zwei Transportern untersagten die Kontrolleure die Weiterfahrt, bis geeignete Gurte vorgezeigt werden konnten, mit denen die Autos gesichert wurden.

