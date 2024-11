POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Illingen

Margarethe-Bacher-Straße/Neunkirchen (ots) - Am Sonntag, den 24.11.2024 gegen 11:50 Uhr befuhr der spätere Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW die Margarethe-Bacher-Straße in Neunkirchen von der Westspange aus kommend in Fahrtrichtung B 41. In Höhe der Globus-Markthalle kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen beim Überfahren ...

mehr