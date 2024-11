Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrerin eines E-Scooters bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde eine 44-jährige Fahrerin eines E-Scooters bei einem Verkehrsunfall am Montag, 4. November. Sie war gegen 15.50 Uhr auf der Ostenallee in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als ein entgegenkommender 31-jähriger VW-Fahrer nach links in den Sankt-Georgs-Platz einbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der Frau. (fa)

