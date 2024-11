POL-HAM: Fußgänger an Ampel von Auto erfasst

Hamm-Westen (ots) - Ein alkoholisierter 48-jähriger Fahrer eines PKW VW war in der Nacht zu Sonntag, 3. November, auf der Waterloostraße in zwei geparkte PKW (Opel und Mercedes) gefahren. Ein Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Er sah, wie der VW-Fahrer nach dem Zusammenstoß zunächst vergeblich versuchte den PKW wieder zu starten, was aber aufgrund der erheblichen Beschädigung nicht gelang. Dann ...

