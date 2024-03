LPI-J: Frau durch drei Täterinnen verprügelt

Weimar (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde durch Weimarer Beamte ein VW in der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 21-jährige Fahrzeugführer händigte den Beamten einen türkischen Führerschein aus, gab aber an, bereits seit neun Monaten in Deutschland zu wohnen. Daher hätte er nunmehr eine deutsche Fahrerlaubnis benötigt, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ...

mehr