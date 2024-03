LPI-J: Drogen beschlagnahmt

Weimar (ots) - Am Samstag gegen 01:30 Uhr wurden der Polizei Weimar drei Graffitisprayer im Bereich Ulla gemeldet. Dank des schnellen Einsatzes der Weimarer Beamten sowie der Unterstützung eines Einsatzzuges konnte noch einer der drei Täter sowie ihr Fahrzeug gestellt und die Schmierfinken an der Vollendung ihres Werkes gehindert werden. Zuvor versuchten sie noch ihre Sprühköpfe sowie Handschuhe unter einem geparkten Auto zu verstecken, was den findigen Beamten vor Ort ...

