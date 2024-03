Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert am Steuer

Weimar (ots)

Samstag gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte einen 31-jährigen Audi- Fahrer in der Berkaer Straße in Weimar. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erbrachte dieser einen Wert von 1,65 Promille. Fortfolgend wurde er zur Blutentnahme gebeten. Da er nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleitung erhoben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

