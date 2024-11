Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Ladendiebe?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Ladendieben.

Die bisher unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 12.04.2024, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr, Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße in Hamm-Heessen.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/150140

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell