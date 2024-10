Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet mit Phantombild nach Tatverdächtigem - Wer kennt diesen Mann?

Wismar (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Täter, der im August 2024 ein 15-jähriges Mädchen in Wismar sexuell belästigt haben soll.

Phantombild des Tatverdächtigen hier: https://t1p.de/8trum

Der Vorfall ereignete sich am 06.08.2024 gegen 19:45 Uhr in einer Parkanlage in unmittelbarer Nähe eines Erlebnisbades in der Hansestadt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige und eine weitere Person fuhren zu zweit auf einem Elektroroller an dem Mädchen vorbei. Dabei soll der Tatverdächtige das Mädchen zunächst berührt haben. Kurze Zeit später wartete er auf die 15-Jährige und belästigte sie erneut. Das Mädchen informierte daraufhin die Polizei. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei erbrachten bislang keine Hinweise, die zur Ergreifung des Täters geführt hätten. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung mit einem Phantombild um Mithilfe.

Der auf dem Phantombild abgebildete Mann soll zur Tatzeit wie folgt bekleidet gewesen sein:

- weißes T-Shirt - weiße Jogginghose - trug eine schwarze Bauchtasche schräg über der Brust.

Der Täter soll ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er sprach kein Deutsch und hatte kurzes, dunkles, gegeltes Haar.

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208-888 2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell