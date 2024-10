Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Einbrüche in Schweriner Gartenlauben

Schwerin (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober kam es in der Kleingartenanlage in Schwerin-Lankow zu mehreren Einbrüchen. Betroffen ist die Anlage in der Greifswalder Straße, wo bislang unbekannte Täter in sieben Gartenlauben eindrangen und es bei drei weiteren versuchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter vor allem alkoholische Getränke. Zudem wurden mehrere Gartentore und Eingangstüren erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei war vor Ort, sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell