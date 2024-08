Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnwagen gestohlen

Rheine (ots)

In der Nacht zu Freitag (23.08.24) ist in Gellendorf ein Wohnwagen gestohlen worden. Der Wohnwagen stand auf einem Privatgrundstück an der Straße Am Goldhügel. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am Donnerstagabend (22.08.23) und 06.45 Uhr am nächsten Morgen. Das Kennzeichen des Wohnanhängers des Herstellers Hobby lautet ST-VL1811, der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Auf dem Dach und am Bug sind Hagelschäden vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

