POL-ST: Rheine, Einbruch in Baustelle

Lengerich (ots) - Am Freitag (23.08.) ist gegen 15.00 Uhr eine 43-Jährige aus Lengerich mit ihrem Kickboard die Wilhelm-Busch-Straße in Richtung Lienener Straße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Grünstreifen gestürzt. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand kein ...

mehr