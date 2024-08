Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall zwischen Auto und Wohnmobil, vier Verletzte

Lienen (ots)

Am Sonntagabend (25.08.) gegen 18.50 Uhr hat sich auf der Kattenvenner Straße, Höhe Warendorfer Weg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-jähriger Paderborner fuhr mit seinem Opel Insignia auf dem Warendorfer Weg in Richtung Kattenvenner Straße. Er beabsichtigte, diese zu queren. Dabei übersah er ein Wohnmobil von Fiat, das auf der Kattenvenner Straße fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In dem Opel Insignia waren zwei junge Männer unterwegs. Der 36-jährige Beifahrer wurde schwer und der Fahrer leicht verletzt. Im Wohnmobil saß ein Ehepaar aus Vreden, beide 75 Jahre alt. Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es waren ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen eingesetzt. Die Verletzten wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kattenvenner Straße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

