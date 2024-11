Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Margarethe-Bacher-Straße/Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, den 24.11.2024 gegen 11:50 Uhr befuhr der spätere Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW die Margarethe-Bacher-Straße in Neunkirchen von der Westspange aus kommend in Fahrtrichtung B 41. In Höhe der Globus-Markthalle kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen beim Überfahren einer Verkehrsinsel unmittelbar vor der Einfahrt zum Kreisverkehr. Im Anschluss durchfuhr er im Uhrzeigersinn v.g. Kreisverkehr, bis er schließlich auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung B41 wieder aus dem Kreisverkehr hinausfuhr. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW müssen augenscheinlich Prellschäden im Bereich der Fahrzeugfront entstanden sein. Die Verkehrszeichen wurden durch die Kollision ebenfalls beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

