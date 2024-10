Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen Delkhofen, Lkr. Tuttlingen) Kupferdachrinnen an einem Betriebsgebäude der Telekom und an der "Hütte am Turm" entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Deilingen Delkhofen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 19.10., bis Donnerstag, 24.10., haben unbekannte Täter Kupferdachrinnen am Fernmeldeturm der Telekom bei Deilingen sowie an der "Hütte am Turm" bei Delkhofen entwendet. Der Wert der gestohlenen Kupferrinnen an beiden Örtlichkeiten dürfte bei rund 4.500 Euro liegen. Für den Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Polizei Wehhingen, Tel.: 07426 1240, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell